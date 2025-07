Al Foro Boario Paolo Crepet porta in scena Il reato di pensare

al foro boario paolo crepet porta in scena il reato di pensare. OSTUNI - Giovedì 7 agosto 2025, alle 21:30, il Foro Boario di Ostuni ospita uno degli appuntamenti più intensi dell'estate: Paolo Crepet porta in scena "Il reato di pensare", uno spettacolo che è molto più di una conferenza, molto più di una lectio. È un atto civile, una denuncia lucida e... un invito a riscoprire il valore del pensiero libero e critico in un mondo sempre più conformista.

