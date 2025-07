Al Campo di Fossoli due giorni di iniziative per l’81° anniversario della strage del Poligono di Tiro di Cibeno

Il campo di Fossoli si prepara a ricordare un tragico capitolo della nostra storia con due giorni di iniziative, sabato 12 e domenica 13 luglio a Carpi. Un'occasione per onorare la memoria delle 67 vittime della strage di Cibeno e riflettere sul valore della libertĂ e della pace. Un momento di commemorazione che invita tutti noi a non dimenticare e a promuovere i valori di giustizia e solidarietĂ .

Sabato 12 e domenica 13 luglio a Carpi appuntamento con due giorni di iniziative per commemorare le 67 vittime della strage di Cibeno, quando, il 12 luglio 1944, 67 internati politici del Campo di Fossoli furono prelevati e assassinati dalle SS, per poi essere gettati in una fossa comune, nei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: campo - fossoli - giorni - iniziative

Al Campo di Fossoli due giorni di iniziative per l’81° anniversario della strage del Poligono di Tiro di Cibeno; Giorno della Memoria, le iniziative della Fondazione Fossoli a Carpi; Lecco ricorda i Caduti a Fossoli.

Al Campo di Fossoli due giorni di iniziative per l’81° anniversario della strage del Poligono di Tiro di Cibeno - Sabato 12 e domenica 13 luglio, a Carpi, due giorni di iniziative per commemorare le 67 vittime della strage di Cibeno, quando, il 12 luglio 1944, 67 internati politici del Campo di Fossoli furono pre ... Da temponews.it

25 aprile, confermate tutte le iniziative in centro storico e al Campo ... - Disposizioni sulla viabilità e parcheggi nei pressi del Campo di Fossoli in occasione del 25 aprile: Per veicoli e ... Riporta temponews.it