Formazione innovazione mobilità | alleanza ' Colours' tra Unife e Castilla-La Mancha

Un incontro ricco di stimoli e potenzialità, che rafforza i legami tra Italia e Spagna nel campo dell’istruzione superiore. La visita della delegazione dell’Università di Castilla-La Mancha a Unife segna un passo importante verso una collaborazione strategica, promuovendo innovazione, formazione e nuove opportunità per studenti e personale di entrambe le istituzioni. Un esempio concreto di come l’internazionalizzazione possa aprire nuove strade per il futuro accademico e professionale.

Cooperazione strategica, sviluppo congiunto di progetti e nuove opportunità per studentesse, studenti e personale Unife. Sono i temi al centro della visita della delegazione dell’Università di Castilla-La Mancha (Spagna) all’Università di Ferrara avvenuta mercoledì 9 che si inserisce nel quadro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

