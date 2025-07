Tour de France 2025 la tappa di domani Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne Guerlédan | il Mur de Bretagne può regalare un finale incandescente

Il Tour de France 2025 si prepara a regalare un epico finale nella tappa di domani, Saint-Malo a Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Con 197 chilometri di sfide intense e un dislivello di 2.450 metri, questa frazione promette emozioni mozzafiato e potenziali sorprese. Attenti agli attaccanti: il Mur de Bretagne potrebbe essere il teatro di una fuga decisiva. La modalità di sviluppo della corsa potrebbe riscrivere le gerarchie di questa emozionante settima tappa.

Prosegue un inizio di corsa impegnativo nel quale le emozioni non mancano e i corridori non lesinano sforzi per sfidarsi a viso aperto. Il Tour de France 2025 è pronto ad affrontare la settima tappa, la Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne Guerlédan di 197 chilometri. La settima frazione della corsa francese, dislivello di 2450 metri, potrebbe far presumere la prima agognata partenza di una fuga per gli attaccanti di giornata. La modalità di sviluppo della corsa in queste giornate iniziali sembra però suggerire l’idea di una corsa selettiva nella quale le formazioni dei big detteranno l’andatura in vista dell’atteso confronto nel finale di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it