Messico trovati 215 sacchi con resti umani a Guadalajara

Una scoperta agghiacciante scuote Guadalajara: 215 sacchi con resti umani sono stati trovati nella più grande fossa comune clandestina dell'anno in Messico. Le donne del gruppo 'Guerreros Buscadores', alla ricerca dei propri cari scomparsi, chiedono verità e giustizia. La triste realtà di questa scoperta solleva interrogativi inquietanti: quanti altri segreti si celano ancora? Le autorità devono agire immediatamente per fare luce su questa tragedia e prevenire ulteriori atrocità.

Almeno 215 sacchi contenenti resti umani sono stati rinvenuti nella più grande fossa comune clandestina scoperta finora quest'anno in Messico. Il gruppo 'Guerreros Buscadores' (Guerrieri Cercatori), composto principalmente da donne alla ricerca dei resti dei loro familiari scomparsi, ha chiesto alle autorità di "verificare che non vi siano altre vittime". Si stima che i resti rinvenuti appartengano ad almeno 35 persone, ma che molti altri potrebbero essere rinvenuti nella zona di Las Agujas, alla periferia della città di Guadalajara, dove è stato scoperto questo macabro cimitero illegale. Esperti dell'Istituto di scienze forensi dello stato di Jalisco e gruppi di cercatori stanno lavorando insieme sul luogo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Messico, trovati 215 sacchi con resti umani a Guadalajara

