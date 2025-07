FS security Campania | Al via alta concentrazione attivita’ di prevenzione e controllo nelle stazioni minori e a bordo treno

La sicurezza sui binari si intensifica in Campania con il nuovo Presidio Territoriale FS Security, partito dalla stazione di Napoli Mergellina. L’iniziativa “Alta Concentrazione” mira a garantire una presenza più forte nelle stazioni minori e a bordo treno, contrastando l’evasione dei biglietti e proteggendo viaggiatori e operatori. Un passo deciso verso un viaggio più sicuro e affidabile: perché la sicurezza sui binari non può essere mai troppo grande.

È partito da qualche giorno dalla stazione di Napoli Mergellina il Presidio Territoriale Campania di FS Security con l'attività "Alta Concentrazione" volta a garantire maggiore presenza sul territorio, contrastare l'evasione dei biglietti e salvaguardare la sicurezza di viaggiatori e operatori. Il progetto "Alta Concentrazione", avviato da FS Security - la società del Gruppo Ferrovie dello Stato specializzata nella sicurezza - in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed Esercito.

