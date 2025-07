Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n7 al mondo | la situazione nella Race verso le Finals

Lorenzo Musetti ringrazia Sinner per il supporto e si conferma al settimo posto nel mondo, mantenendo salda la sua posizione nella corsa verso le Finals. Nonostante l’eliminazione a Wimbledon 2025 al primo turno, il toscano dimostra resilienza e determinazione, affrontando con grinta le sfide del circuito. La sfida resta aperta, e i prossimi tornei saranno cruciali per consolidare la sua leadership tra i giovani talenti.

Lorenzo Musetti non ha lasciato il segno a Wimbledon 2025, uscendo di scena al primo turno contro il georgiano Nikoloz Basilashvili e fallendo l'impresa di replicare la clamorosa semifinale raggiunta nel 2024 ai Championships. Una battuta d'arresto che è costata al toscano una perdita di 790 punti in classifica (avendo in scadenza ben 800 punti), mentre la sua posizione nel ranking ATP è rimasta invariata. Gli inseguitori del 23enne carrarino non sono riusciti a completare il sorpasso, fermandosi in alcuni casi ad una sola vittoria dall'obiettivo e consentendo a Musetti di restare in quota nonostante le pesanti cambiali della stagione su erba (superficie in cui ha raccolto le briciole quest'estate soprattutto a causa dell'infortunio muscolare rimediato nella semifinale del Roland Garros).