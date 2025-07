Christian Manfredini e il razzismo | Il tassista disse | ‘Tu aspettare' Risposi | ‘Compro te e il taxi'

Nel cuore di una carriera da calciatore, Christian Manfredini si trova a confrontarsi con un episodio che mette in luce le ingiustizie del razzismo. Un semplice viaggio in taxi si trasforma in un'occasione per riflettere sulle sfide quotidiane e sulla necessità di combattere ogni forma di discriminazione. La storia di Manfredini non è solo un ricordo, ma un monito potente che invita tutti noi a fare la nostra parte per un mondo più giusto e inclusivo.

L'ex calciatore di Juve, Chievo e Lazio Christian Manfredini racconta un episodio avvenuto nel pieno della sua carriera: "La cliente scende e il tassista mi parlava così, mi trattava così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

