Cgil Sicilia | Sicilia seconda regione per numero di interruzioni di energia servono investimenti per adeguare le reti

La Sicilia si conferma seconda regione in Italia per il numero di interruzioni di energia elettrica, con 170 eventi nel 2024, ben oltre la media nazionale di 87 e quella del Nord di 49. Per garantire un servizio più affidabile, è urgente investire nelle reti di distribuzione e modernizzarle. Solo così si potrà assicurare una fornitura stabile e sicura ai cittadini e alle imprese dell'isola, rendendo la Sicilia più resilient? e all'avanguardia nel settore energetico.

La Sicilia occupa il secondo posto nella classifica del numero delle interruzioni di erogazione di energia elettrica per utente in bassa tensione con o senza preavviso. Nel 2024 si arriva a 170 interruzioni contro la media nazionale di 87 e il dato medio del Nord di 49.

