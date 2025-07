Malattia rara ok Aifa a rimborsabilità monoterapia orale per Epn

Un passo importante per i pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN): l'AIFA ha approvato il rimborso per la nuova monoterapia orale con iptacopan, offrendo una speranza concreta a circa mille italiani, in maggioranza tra i 30 e i 40 anni. Questa innovativa terapia non solo combatte la malattia rara, ma migliora anche anemia e fatica, cambiando radicalmente la qualità di vita di chi ne soffre.

Arriva in Italia iptacopan per il trattamento dell'emoglobinuria parossistica notturna in pazienti adulti. Si stima che colpisca circa mille persone in Italia – con diagnosi tra i 30 e i 40 anni -, e di queste circa un terzo necessita di una terapia dell'anti-complemento. Questa nuova terapia agisce anche su anemia e fatigue.

