Sound Park la musica torna sotto le stelle di Avellino

Sound Park a Avellino torna a far vibrare il cuore con tre serate di musica sotto le stelle. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere dalle suggestioni internazionali del jazz, in un’atmosfera magica e immersiva al Parco del Teatro “Carlo Gesualdo”. Preparatevi a un viaggio musicale all’aria aperta che accenderà le vostre emozioni e trasformerà le sere estive in un sogno da vivere insieme. Non mancate!

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre serate, tre concerti, un’unica emozione. Sound Park è la rassegna estiva che accende il cuore di Avellino con il linguaggio universale del jazz, tra vibrazioni cariche di energia, suggestioni internazionali e atmosfere da sogno. Nella magica cornice del Parco del Teatro “Carlo Gesualdo”, vi aspetta un viaggio musicale all’aria aperta, tra suoni, colori e stelle. Un’occasione unica per vivere il grande jazz immersi nella bellezza del nostro territorio. 18 luglio – Ana Carla Maza e il suo Caribe World Tour: un’esplosione di ritmo, emozione e radici cubane.. 24 luglio – Joscho Stephan Trio: eleganza e virtuosismo tra le corde dello swing manouche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sound Park, la musica torna sotto le stelle di Avellino

