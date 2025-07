Cina | Shanghai delegati stranieri sperimentano sviluppo di alta qualita’

Durante il loro soggiorno a Shanghai, un gruppo di delegati stranieri ha avuto l’opportunità di immergersi nelle dinamiche di sviluppo di alta qualità della città, scoprendo innovazioni nel campo della cultura, della produzione e della cooperazione internazionale. Questi incontri testimoniano come Shanghai stia diventando un punto di riferimento globale per l’eccellenza e l’innovazione. Per scoprire di più, vi invitiamo a visualizzare il video al link seguente.

Durante il loro soggiorno a Shanghai, un gruppo di delegati stranieri ha avuto modo di conoscere le dinamiche pratiche cinesi in materia di scambio culturale, produzione di alto livello e cooperazione globale.

