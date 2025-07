Boom di rinnovi si va verso il tutto esaurito | le conferme sono già più di 13mila

Il rush per i rinnovi si trasforma in un vero e proprio boom, portando il conto delle conferme a oltre 13.455 tessere già sottoscritte. Con il tutto esaurito ormai prossimo, la stagione 2024/2025 si avvicina rapidamente a quota 15.500 abbonamenti. Oggi, ultimo giorno di prelazione, potrebbe distribuire le ultime opportunità prima che le tessere vadano a chiudere definitivamente i cicli di vendita. La corsa finale è appena iniziata.

Alle 19 di mercoledì 9 luglio erano già state sottoscritte 13.455 tessere. Un numero non indifferente, in particolar modo se riferito al tutto esaurito registrato negli abbonamenti nella stagione 20242025 con 15.500 sottoscrizioni. Oggi, giovedì 10 luglio, è l'ultimo giorno utile per esercitare la prelazione riservata agli abbonati dello scorso anno: la deadline è alle 19. Indicativamente resteranno circa 2mila tessere per la fase di vendita libera, al via il 12 luglio alle 10. Sul sito della società nerazzurra sono disponibili tutte le informazioni.