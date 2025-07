Messina campione d' Italia di biliardo professionistico

Messina si laurea campione d’Italia di biliardo professionistico, regalando un’emozione indimenticabile a tutta la Sicilia. La sua vittoria alle finali nazionali di Pool 8-15, svoltesi al Palapellicone di Ostia, ha scritto una pagina storica nel panorama sportivo, dimostrando che passione, tecnica e orgoglio possono conquistare qualsiasi traguardo. Un trionfo che resterà nella memoria di tutti gli appassionati di biliardo italiani.

Messina domina il biliardo italiano: trionfo storico alle finali nazionali di Pool 8-15 È stato uno spettacolo di passione, tecnica e orgoglio siciliano quello andato in scena dall'8 al 15 luglio al Palapellicone di Ostia, dove si sono disputate le Finali Nazionali di biliardo sportivo.

