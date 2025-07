Ferrero compra i cereali Kellogg’s operazione da 3 miliardi

Ferrero si prepara a fare un grande passo nel mondo dei cereali, con l'acquisizione da 3 miliardi di dollari di WK Kellogg, simbolo della tradizione americana dei cereali da colazione. Questa operazione, tra le più significative nella storia del colosso italiano dei dolci, segna un’importante espansione strategica. Il 13 luglio potrebbe essere una data storica: Ferrero sta per rafforzare la sua presenza nel mercato dei cereali. Ma cosa significa tutto questo? Ricapitoliamo i dettagli.

Il colosso italiano dei dolci Ferrero starebbe per concludere l’acquisizione di WK Kellogg, azienda americana famosa per i cereali da colazione. In totale, l’operazione dovrebbe costare alla società italiana 3 miliardi di dollari e concludersi entro il 13 luglio. Si tratta di uno degli acquisti più importanti della storia di Ferrero. WK Kellogg è quello che rimane di Kellogg Company, colosso dei dolciumi americano che, nel giro di due anni, è di fatto stato completamente assorbito dalla concorrenza. I dettagli dell’operazione Ferrero – WK Kellogg. La notizia dell’acquisizione di WK Kellogg da parte di Ferrero è stata riportata dal Wall Street Journal, che l’ha diffusa in anteprima. 🔗 Leggi su Quifinanza.it