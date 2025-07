Arpa Campania risultati dei controlli di giugno sulle acque di balneazione

ARPA Campania ha completato i controlli di giugno sulle acque di balneazione lungo l’intero litorale, garantendo un’estate sicura e tranquilla per i cittadini. Con le ultime missioni del 25 giugno, si rafforzano gli interventi di monitoraggio e tutela ambientale. La qualità delle acque resta la nostra priorità, e continueremo a vigilare attentamente per intervenire prontamente in caso di anomalie, assicurando un mare pulito e salubre per tutti.

Con le ultime missioni in mare del 25 giugno Arpa Campania ha concluso i controlli mensili di giugno sulla qualità delle acque di balneazione previsti in punti predefiniti della rete di monitoraggio lungo l'intero litorale della Campania. Sarà comunque alta nei prossimi giorni, a tutela della salute dei cittadini, l'attenzione per fronteggiare eventuali situazioni critiche e anomale e proseguiranno tutte le altre attività istituzionali finalizzate alla salvaguardia ambientale in mare svolte con l'ausilio dei mezzi nautici di proprietà Arpac. Nel solo mese di giugno sono stati realizzati.

