Non ci mancherai Vannacci ‘saluta’ Carola Rackete | polemica per la foto

L'addio di Vannacci a Carola Rackete fa scalpore e accende polemiche, mentre tra i sostenitori delle sue dimissioni spicca il generale Roberto Vannacci. Un gesto che ha scatenato reazioni diverse nel mondo della politica e dell’opinione pubblica, riflettendo le tensioni e i dissensi su temi caldi come immigrazione e libertà di opinione. Ma cosa si cela davvero dietro questa controversia? Scopriamolo insieme.

Tra chi ha accolto con favore le dimissioni dell'europarlamentare dell'estrema sinistra tedesca c'√® il generale Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - ‚ÄúNon ci mancherai‚ÄĚ. Vannacci ‚Äėsaluta‚Äô Carola Rackete: polemica per la foto

Rackete si dimette e Vannacci posta la foto delle gambe non depilate dell‚Äôeurodeputata: ¬ęNon ci mancherai¬Ľ - Carola Rackete ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento europeo, lasciando un vuoto nel panorama politico.

EUROPA - L'augurio dell'europarlamentare italiano: "Ora speriamo che anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano seguano l'esempio" #CarolaRackete #RobertoVannacci Vai su Facebook

Il generale ha condiviso lo scatto di Carola Rackete al parlamento europeo il primo... Vai su X

Vannacci posta la foto di Carola Rackete: ‚ÄúNon ci mancherà. Mostra i peli, perché non posso farlo notare?‚ÄĚ - Il generale replica poi al Corriere della Sera, che lo aveva accusato di body shaming per aver messo in evidenza le gambe non depilate ... Riporta dire.it