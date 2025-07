Viaggi in Arabia Saudita 2025 | nuove mete da scoprire in famiglia o con le amiche tra Taif Abha e l’altopiano dell’Aseer

Scopri le meraviglie dell’Arabia Saudita nel 2025, tra affascinanti mete come Taif, Abha e l’altopiano dell’Asseer. Questa destinazione emergente sta conquistando il mondo con la sua ricca cultura, paesaggi mozzafiato e un’accoglienza calorosa. Perfetta per viaggi in famiglia o avventure tra amiche, l’Arabia Saudita offre esperienze indimenticabili che lasceranno il segno. Preparati a lasciarti incantare da un paese che sta scrivendo il suo nuovo capitolo di scoperta.

L'Arabia Saudita si conferma nel 2025 come una delle destinazioni emergenti più affascinanti al mondo per viaggi culturali, esperienziali e a contatto con la natura. Con oltre 116 milioni di visitatori nel 2024 e una crescita dell'8% dei turisti internazionali rispetto all'anno precedente, il Regno Saudita conquista famiglie, viaggiatori curiosi e gruppi di amiche alla

