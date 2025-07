Il Campobasso sbarca su ESPN ecco la docuserie sul club comprato da due star americane

Il Campobasso conquista il palcoscenico internazionale con la nuova docuserie "Running with the Wolves", trasmessa su ESPN. Divisa in quattro emozionanti puntate, la serie svela il dietro le quinte dell’acquisto del club da parte delle star americane Mark Consuelos e Kelly Ripa. Un racconto coinvolgente di passione, sfide e sogni che vi farà scoprire un lato inedito del mondo del calcio italiano. Scopriamo insieme questa straordinaria avventura.

La serie "Running with the Wolves", divisa in quattro parti, racconta la storia dell'acquisizione della società da parte di due attori: Mark Consuelos e sua moglie Kelly Ripa.

