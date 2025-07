Cantieri metropolitana Milano 2025 | chiusure e novità M2

L’estate milanese si trasforma con i cantieri della metropolitana, pronti a rivoluzionare il sistema di trasporto cittadino entro il 2025. Tra chiusure temporanee e nuove infrastrutture, Milano investe per offrire un servizio più sicuro, accessibile e all’avanguardia. Con lavori in corso, tra cui l’installazione di barriere antirumore, la città si prepara a un futuro più efficiente e sostenibile: un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.

Milano, 10 luglio 2025 – Prosegue l'estate di lavori sulla rete metropolitana di Milano volti a migliorare l'infrastruttura, l'accessibilità delle stazioni e la sicurezza dei binari. Diversi cantieri sono già stati programmati e comporteranno modifiche al servizio. Agli inizi dello scorso mese di giugno sono iniziati i lavori per l'installazione di nuove barriere antirumore lungo la linea M2, in particolare alle fermate di Cimiano, Crescenzago e Cascina Gobba. I treni continueranno a circolare, ma saranno soggetti a rallentamenti tra le stazioni di Cimiano e Gobba fino al 18 luglio.

