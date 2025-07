Accusato della ricettazione di due auto rubate | giovane assolto in abbreviato

Brindisi, un giovane di 22 anni ingiustamente accusato di ricettazione, è stato assolto con formula piena dopo un procedimento con rito abbreviato. Le prove, tra cui un'impronta digitale contestata, non sono bastate a condannarlo, dimostrando come la verità possa emergere anche nelle situazioni più complesse. La sentenza rappresenta un importante esempio di giustizia e di come la corretta applicazione del diritto possa fare luce su ogni ombra.

BRINDISI - Accusato di ricettazione - dopo che due auto rubate erano state rinvenute in un casolare abbandonato - e finito a giudizio anche a causa di un'impronta digitale, un brindisino 22enne, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, è stato assolto con formula piena. La sentenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

XYLELLA NEL BARESE, INDIVIDUATI 3 ULIVI INFETTI A CONVERSANO – BARLETTA, SCOPERTO DEPOSITO CLANDESTINO PEZZI DI RICAMBIO AUTO RUBATE, DUE 20ENNI DI...

