Dall'Adige riemerge un corpo potrebbe appartenere a Clara Rossignoli La figlia | Spero sia lei

Un nuovo mistero scuote la tranquilla regione: dall’Adige riemerge un corpo che potrebbe essere quello di Clara Rossignoli, scomparsa lo scorso aprile. Le autorità sono al lavoro per chiarire questa inquietante scoperta e risalire all’identità della donna. La comunità aspetta con trepidazione notizie definitive, sperando in un lieto epilogo. Per aggiornamenti e dettagli, continuate a seguire questa vicenda che tocca da vicino molti.

Il ritrovamento di un corpo nel fiume Adige nella tarda serata di mercoledì. In corso le indagini per risalire all'identità della donna in acqua da vario tempo. Clara Rossignoli, 79 anni, è scomparsa lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: adige - corpo - clara - rossignoli

CORPO SENZA VITA RITROVATO NELL’ADIGE A ROSOLINA Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato ieri sera dai Vigili del Fuoco sulla sponda sud dell’Adige, nel territorio di Rosolina. Le condizioni fanno pensare che sia rimasto Vai su Facebook

Dall'Adige riemerge un corpo di donna: potrebbe essere Clara. La figlia: «Spero sia lei, per poterle dare degna sepoltura»; Trovato un corpo senza vita nell'Adige, potrebbe essere Clara Rossignoli; Cadavere recuperato dalle acque dell'Adige: potrebbe essere Clara Rossignoli, l'anziana scomparsa a Legnago.

Recuperato il corpo di una donna anziana nell’Adige: potrebbe essere Clara Rossignoli - Il corpo di una donna anziana, da tempo in acqua, è stato recuperato nell'Adige nel Rodigino: potrebbe essere Clara Rossignoli. Scrive veronaoggi.it

Cadavere recuperato dalle acque dell'Adige: potrebbe essere Clara Rossignoli, l'anziana scomparsa a Legnago - Il ritrovamento alla foce del fiume, a Rosolina, nella serata del 9 luglio. Riporta msn.com