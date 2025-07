Almeno due morti nei bombardamenti russi sulla capitale ucraina Kiev

La notte a Kiev si è tinta di tristezza: due vittime nei nuovi bombardamenti russi, proprio mentre il mondo osserva con apprensione le tensioni tra Russia e Ucraina. Un attacco che rischia di complicare ulteriormente la già delicata situazione internazionale, in un momento cruciale prima del faccia a faccia tra il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e il ministro russo Sergej Lavrov. Leggi...

Un nuovo attacco russo contro la capitale ucraina Kiev ha causato la morte di due persone durante la notte, prima di un incontro tra il segretario di stato statunitense Marco Rubio e il suo collega russo Sergej Lavrov.

Kiev, pioggia di droni sulla capitale ucraina: 13 morti e 56 feriti - La capitale ucraina, Kiev, è stata colpita da un attacco con droni e missili, causando 13 morti e 56 feriti.

Nella notte del 4 luglio la Russia ha colpito Kiev con il più grande attacco di droni della guerra, uccidendo una persona, ferendone almeno 23 e danneggiando edifici in tutta la capitale. Un totale di 539 droni e 11 missili sono stati lanciati contro la capitale e alt Vai su Facebook

