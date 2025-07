Dengue e chikungunya in Italia rischi per coste e periferie

Con l'arrivo di condizioni climatiche favorevoli e la ripresa dei viaggi internazionali, l'Italia si trova di fronte a un crescente rischio di dengue e chikungunya, trasmesse dalla zanzara tigre. Le zone costiere e le periferie sono maggiormente a rischio, richiedendo attenzione e misure preventive tempestive. È fondamentale conoscere i segnali e adottare comportamenti corretti per proteggersi. La prevenzione è la nostra migliore arma contro queste minacce emergenti.

Condizioni climatiche favorevoli, ripresa dei viaggi internazionali, diffusione degli insetti vettori e l'aumento delle epidemie nei Paesi a clima tropicale e sub-tropicale rendono l'Italia un Paese a crescente rischio per le infezioni di dengue e chikungunya, due virus che si trasmettono attraverso la cosiddetta 'zanzara tigre' ( Aedes Albopictus il nome scientifico). E questo rischio riguarderebbe soprattutto le aree costiere e le periferie urbane lungo tutta la penisola, anche laddove non si sono ancora mai verificati episodi. A suggerirlo è uno studio coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall' Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con il ministero della Salute e le RegioniProvince autonome pubblicato dalla rivista Nature Communications, che ha analizzato gli episodi di trasmissione locale tra il 2006 e il 2023, applicando dei modelli matematici per analizzare i focolai italiani e per stimare il rischio di trasmissione tenendo conto sia della densità di popolazione che dei dati entomologici e climatici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dengue e chikungunya, in Italia rischi per coste e periferie

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In risposta alla segnalazione dell’Ausl di Piacenza riguardo a un possibile caso di virus Chikungunya o Dengue, il Comune di Borgotrebbia ha prontamente ordinato una disinfestazione straordinaria nelle aree di Borgotrebbia e via Beverora.

