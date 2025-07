Nasce la Juventus Academy Nuova Tor Tre Teste | collaborazione strategica per il calcio giovanile a Roma

Nasce la Juventus Academy a Nuova Tor Tre Teste, un progetto che segna un capitolo importante nel calcio giovanile romano. La collaborazione tra G.S.D. Nuova Tor Tre Teste e Juventus Football Club rappresenta un’alleanza strategica volta a valorizzare i talenti emergenti e a rafforzare lo sviluppo delle future stelle del calcio. Questo accordo strategico aprirà nuove opportunità di crescita, formazione e successi condivisi, portando il calcio giovanile italiano a un livello superiore.

La G.S.D. Nuova Tor Tre Teste  e Juventus Football Club  annunciano l'inizio di una nuova e prestigiosa collaborazione. A partire dalla stagione sportiva 20252026, la società romana entrerà ufficialmente a far parte del programma Juventus Academy, dando vita a un'importante sinergia tra la più scudettata società professionistica d'Italia e una delle realtà più affermate nel panorama del calcio giovanile nazionale. Questo accordo strategico designa la Nuova Tor Tre Teste come un punto di riferimento ufficiale della Juventus sul territorio capitolino. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza, selezionati meticolosamente in base a una serie di parametri sportivi, strutturali e valoriali.