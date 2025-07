Conferenza sull' Ucraina Meloni | Italia schierata dalla parte giusta della storia | Tajani | Kiev non è sola | Zelensky | Da Mosca puro terrorismo rifiuta ogni pace

In un momento cruciale per il futuro dell’Ucraina, Roma ospita un vertice di due giorni che riunisce leader e alleati impegnati a sostenere Kiev. Meloni sottolinea: "Investire su Kiev è investire su noi stessi", mentre la comunità internazionale conferma il suo impegno con oltre 10 miliardi di euro e il ritorno delle consegne di munizioni americane. La sfida ora è decidere quale strada seguire, tra dialogo e fermezza, per garantire un domani di pace e stabilità.

A Roma il summit di due giorni sul Paese devastato dalla guerra. Meloni: "Impegni da oltre 10 miliardi. Investire su Kiev è un investimento su noi stessi". Riprendono le consegne americane di munizioni di artiglieria all'Ucraina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Tajani: "Kiev non è sola" | Zelensky: "Da Mosca puro terrorismo, rifiuta ogni pace"

In questa notizia si parla di: ucraina - meloni - kiev - conferenza

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Palazzo Chigi al lavoro per la Conferenza sulla ricostruzione dell'#Ucraina, in programma giovedì e venerdì a Roma. La Presidente del Consiglio #Meloni confermerà la linea italiana di sostegno a Kiev @noemigiunta #GR1 Vai su X

Fazzolari: "Tutti vogliono l'Ucraina libera". Meloni tira un sospiro di sollievo dopo la svolta di Trump. Il sottosegretario di Meloni lancia con il Foglio la conferenza di Roma per la ricostruzione di Kyiv. Di Simone Canettieri Vai su Facebook

Al via conferenza di Roma sulla ricostruzione. Nella notte massiccio attacco droni su Kiev - Aggiornamento del 10 Luglio delle ore 10:36; Ucraina, al via la Conferenza sulla ricostruzione a Roma. Presenti 50 tra ministri e capi di Stato e di governo; A Roma per la ricostruzione dell'Ucraina, al via giovedì i lavori con 2mila imprese.

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito' - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione ... Scrive ansa.it

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito. Impegni per oltre 10 miliardi' - Tajani: 'Mandiamo il messaggio che Kiev non è sola. Segnala ansa.it