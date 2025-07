Calciomercato Roma chi è Ríos | il tuttofare che piace a Gasperini | VIDEO

Il calciomercato della Roma si infiamma con l’interesse per Richard Ríos, il centrocampista tuttofare del Palmeiras che ha catturato l’attenzione di Gasperini. A soli 25 anni, il colombiano ha dimostrato il suo valore nel Mondiale per Club e sogna di fare il salto in Europa, portando energia e versatilità alla squadra giallorossa. Un nome da tenere d’occhio per rinforzare il centrocampo e sorprendere i tifosi italiani.

Richard Ríos, colombiano del Palmeiras, è un obiettivo concreto della Roma per rinforzare il centrocampo. Conosciamolo meglio nel video. Si è messo in luce durante il Mondiale per Club con la maglia del Palmeiras e ora sogna di sbarcare in Europa, magari nella Capitale. Richard Ríos è il centrocampista tuttofare su cui vuole puntare la Roma in questo calciomercato estivo. Colombiano, 25 anni e tanta voglia di stupire in Serie A, dove al momento gioca il suo "sosia" calcistico: ecco perché potrebbe essere l'uomo ideale per Gian Piero Gasperini. Guarda il video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Roma, chi è Ríos: il tuttofare che piace a Gasperini | VIDEO

In questa notizia si parla di: roma - ríos - calciomercato - tuttofare

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - La Roma si proietta verso un futuro ricco di talento e personalità, puntando il dito su Richard Rios, il giovane centrocampista colombiano del Palmeiras.

