In vendita Palazzo Franceschi in via San Martino ex sede Banca d' Italia

Se sei alla ricerca di un'opportunità unica nel cuore di Pisa, non lasciarti sfuggire l'occasione di acquistare il prestigioso Palazzo Franceschi in via San Martino, ex sede della Banca d'Italia. Questa proprietà rappresenta un investimento strategico e un pezzo di storia cittadina, ora disponibile grazie alla continua attività di dismissione immobiliare dell’istituto. Scopri come questa dimora possa diventare il tuo prossimo grande progetto.

La Banca d'Italia prosegue l'attività di dismissione del proprio patrimonio immobiliare non più utilizzato per fini istituzionali. Il 6 giugno scorso sono stati pubblicati sei Avvisi di vendita, fra cui quello di Pisa. In città la Banca d’Italia mette in vendita il complesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

