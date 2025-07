Nico Gonzalez Juventus un club fa sul serio per l’argentino! Per 25 milioni può lasciare subito Torino | finanzierebbe questi due colpi

La Juventus si prepara a fare sul serio per Nico Gonzalez, l'argentino che potrebbe lasciare Torino già a gennaio per 25 milioni di euro. Il club bianconero, pronto a rafforzare la rosa, è disposto a finanziare due colpi importanti e potrebbe sfruttare questa cessione strategica per accelerare le trattative di mercato. Quale sarà il futuro di Gonzalez e come cambierà il volto della Juve? La risposta si avrà solo nei prossimi giorni.

Nico Gonzalez Juventus, un club fa sul serio per l’argentino: tutti i dettagli sul futuro dell’ex Fiorentina. Il calciomercato Juve si prepara a un mercato estivo denso di trattative e riflessioni. Con il mercato che sta entrando nel vivo, due nomi caldi continuano a circolare: Jadon Sancho e Francisco Conceição. Tuttavia, una questione cruciale che potrebbe influenzare queste operazioni è la vendita di Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la Juventus non vede Sancho e Conceição come scelte alternativi, ma due obiettivi concreti su cui puntare. Se riuscirà a concretizzare la cessione di Nico Gonzalez, che ha avuto una stagione deludente con i bianconeri, allora entrambi i giocatori potrebbero finire per vestire la maglia della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus, un club fa sul serio per l’argentino! Per 25 milioni può lasciare subito Torino: finanzierebbe questi due colpi

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - La Juventus punta a tornare protagonista nella corsa allo Scudetto, rafforzando la rosa con acquisti strategici come Jonathan David.

Abbiamo appreso che la Juventus ha messo sul mercato Nico Gonzalez, dopo le deludenti prestazioni nella stagione appena trascorsa. L'argentino è stato acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, bonus compresi. Un i Vai su Facebook

Juventus, le ultime su Facundo Gonzalez - Il Genoa guarda al futuro e pensa a rinforzare la difesa con un giovane di prospettiva: Facundo González. Riporta ilbianconero.com