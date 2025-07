Atalanta in arrivo i milioni per Retegui | nel mirino Mikautadze e Lucca

L’Atalanta si prepara a fare il grande salto sul mercato, grazie ai circa 68 milioni di euro pronti a sbarcare nelle casse bergamasche dalla cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita. Con questa importante cifra, il club punta a rinforzare l’attacco con due nomi caldi: Lorenzo Lucca, favorito dal Napoli, e Georges Mikautadze, nel mirino anche della Roma. La sessione di mercato si fa sempre più avvincente e ricca di sorprese.

Come riportato da Retesport, l' Atalanta si prepara a tornare con forza sul mercato in attesa di chiudere la cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita, un'operazione che dovrebbe fruttare circa 68 milioni di euro. Con quel tesoretto imminente, il club bergamasco valuta due rinforzi in attacco: Lorenzo Lucca, per il quale il Napoli resta in vantaggio avendo già il sì del giocatore, e Georges Mikautadze, altro profilo seguito anche dalla Roma. L'attaccante del Lione piace da tempo e, nonostante la salvezza del club francese in Ligue 1, il prezzo non è un ostacolo. La Dea è pronta a re-investire.

