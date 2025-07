Festival Benevento Città Spettacolo | il 16 luglio la conferenza stampa di presentazione

Il 16 luglio alle 17:30, il Teatro “de La Salle” di Benevento si trasformerà nel cuore pulsante della cultura con la conferenza stampa della 46^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” – Lingue Rinascenti. Un appuntamento imperdibile per scoprire le novità, gli ospiti e le emozioni in arrivo. Non mancate all’evento che promette di celebrare il meglio dello spettacolo e della cultura locale e internazionale!

Si terrà mercoledì 16 luglio, ore 17:30, presso il Teatro "de La Salle", la conferenza stampa di presentazione della 46^ edizione del Festival "Benevento Città Spettacolo" – Lingue Rinascenti. Nel corso dell'incontro con la stampa interverranno: il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci; l'assessore alla cultura, manifestazioni e grandi eventi, Antonella Tartaglia Polcini; il direttore del Festival, Renato Giordano. Parteciperanno, inoltre, il Conservatorio di Musica "N. Sala" di Benevento e l'Università degli Studi del Sannio.

