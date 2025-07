Un miliardario di 59 anni riesce a giocare in un vero torneo di tennis e le immagini sono imbarazzanti

Un evento sorprendente scuote il mondo del tennis: il miliardario Bill Ackman, 59 anni, debutta in un vero torneo di doppio a Newport insieme a Jack Sock, scatenando reazioni contrastanti. Tra polemiche, ironie e accuse di favoritismo, il suo ingresso ha acceso un vivace dibattito sulla meritocrazia sportiva. Ma come si è conclusa questa avventura inattesa? Scopriamolo insieme.

Il miliardario Bill Ackman debutta a 59 anni nel doppio a Newport con Jack Sock, ma perde subito tra polemiche, ironie e accuse di aver "comprato" la wild card. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Clamoroso! Sock, ex 8 del mondo, torna dopo due anni. Giocherà in doppio con un miliardario 59enne - L'americano, tre Slam vinti come doppista, e Bill Ackman (patrimonio stimato in 9,3 miliardi di dollari) esordiranno nel Challenger su erba di Newport grazie a una wild card. Lo riporta gazzetta.it