Traffico Roma del 10-07-2025 ore 11 | 30

Stamattina, il traffico a Roma si è intensificato nella zona dell’EUR a causa di chiusure temporanee e deviazioni stradali. La chiusura sulla Colombo tra piazzale 25 marzo 1957 e Laurentina, prevista per garantire la sicurezza in occasione della conferenza internazionale sul Ucraina, ha coinvolto anche le linee di bus e la stazione EUR Fermi. Scopriamo insieme come muoversi agilmente in questa situazione complessa, per evitare disagi e arrivare puntuali ai tuoi impegni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'EUR è stata questa mattina la chiusura sulla Colombo tra piazzale venticinque marzo 1957 e la Laurentina è una delle misure di viabilità nell'ambito del Piano sicuro ha messo a punto per la conferenza internazionale sul Ucraina in programma oggi e domani nel centro congressi della nuvola sono deviate tutte le linee di bus ed è chiusa la Stazione EUR Fermi della metro B anche il capolinea del bus antistante La stazione è stato trasferito sul Piazzale dell'Agricoltura e alla stazione Laurentina per il traffico in arrivo dal centro è obbligatoria l'uscita verso il viadotto della Magliana divieti di sosta a Largo raggio nelle arterie limitrofe al centro congressi sulla Colombo nelle altre arterie rallentamenti sulle consolari Cassia Flaminia e Salaria in direzione centro code sulla A24 da raccordo in direzione centro code sulla tangenziale in direzione San Giovanni traffico intenso sull'Aurelia in direzione centro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2025 ore 11:30

