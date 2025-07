Taglio del nastro e soprattutto 34 nuovi posti di lavoro

Oggi, 10 luglio alle 17 in via Gambina ad Este, si apre ufficialmente il nuovo punto McDonald’s, il quindicesimo tra Padova e provincia. Un’occasione speciale che porta con sé non solo un locale moderno e accogliente, ma anche 34 nuovi posti di lavoro, confermando l'impegno di McDonald’s nel territorio. La cerimonia sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali, pronti a condividere un momento di crescita e innovazione.

Inaugura oggi 10 luglio alle 17 in via Gambina ad Este il nuovo ristorante McDonald’s. Si tratta del quindicesimo punto di ristoro della nota catena che apre tra Padova e provincia. L'ultimo taglio del nastro garantirà 34 nuove assunzioni. Previsto il taglio del nastro alla presenza delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: taglio - nastro - soprattutto - posti

Una via a Rita Paroni, il taglio del nastro. Prossimo appuntamento per la Politkovskaja - Un significativo tributo all'impegno e alla dedizione di Rita Paroni, storica ostetrica, è in arrivo a Udine con l'intitolazione di una nuova via a suo nome.

Nuovi spazi al centro dialisi di Loano, taglio del nastro di un'area con sei posti letto aggiuntivi - IVG.it https://share.google/206OSy3ApJ0W1VqQi Vai su Facebook

Doppio taglio del nastro per il #SanFilippoNeri. Il blocco #emergenza-urgenza è stato inaugurato insieme al nuovo Posto di #Polizia. #sanita con @ASLRoma1 @MinisteroSalute @RegioneLazio Vai su X

Taglio del nastro e soprattutto 34 nuovi posti di lavoro; Nuovi spazi al centro dialisi di Loano, taglio del nastro di un’area con sei posti letto aggiuntivi; Taglio del nastro a Lecce per il nuovo McDonald’s della città.

Bardineto, taglio del nastro per il nuovo asilo nido intercomunale “Bolle di Sapone” - Taglio del nastro questo pomeriggio per il nuovo asilo nido intercomunale dell’alta Valbormida, situato a Bardineto in via Roma 32: “Un servizio importante, soprattutto in un terr ... msn.com scrive

Poste italiane, taglio del nastro allo spazio co-working - MSN - up, liberi professionisti, freelance e lavoratori autonomi». Scrive msn.com