Alla Rocca di Vignola visite guidate serali e percorsi teatralizzati

Alla Rocca di Vignola, luglio si anima con emozionanti visite guidate serali e percorsi teatralizzati, ideali per vivere il patrimonio storico in modo coinvolgente e suggestivo. Le serate del 12, 19 e 26 luglio alle ore 21.30 promettono esperienze uniche, tra storie affascinanti e atmosfere magiche. Non perdere l’occasione di scoprire, tra storia e teatro, i segreti di questo splendido monumento, rendendo ogni visita un ricordo indelebile.

Nel mese di luglio la Rocca di Vignola propone un ricco programma di visite guidate e iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di offrire nuove occasioni di scoperta e approfondimento del patrimonio storico e architettonico. Il 12, 19 e 26 luglio, alle ore 21.30, sono in programma le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Alla Rocca di Vignola gli spettacoli dal vivo "Storie di Corte" - Dal 17 maggio, la Corte della Rocca di Vignola si trasformerà in un palcoscenico incantato con "Storie di Corte".

