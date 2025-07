Incidente a Roma scontro tra auto e moto su via Ostiense | un morto

Un tragico incidente sulla via Ostiense a Roma scuote la capitale: un frontale tra auto e moto si è concluso con una perdita umana. La scena, ancora sotto osservazione, ha mobilitato numerose pattuglie della polizia locale. Un dramma che richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale e la necessità di maggiore vigilanza. La città si stringe al dolore e chiede risposte su come prevenire tragedie simili in futuro.

(Adnkronos) – Drammatico incidente oggi, giovedì 10 luglio, sulla via Ostiense all'altezza di via del Fosso di Dragoncello a Roma. Secondo le prime informazioni sono rimaste coinvolte un'auto e una moto che si sono scontrate in mattinata. La polizia locale di Roma Capitale del X gruppo Mare è ancora sul posto con cinque pattuglie per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

