Prosegue BOP - Beats of Pompeii | arrivano Antonello Venditti Stefano Bollani e Ben Harper

Prosegue BOP - Beats of Pompeii, l’evento musicale che trasforma le antiche pietre di Pompei in un palcoscenico unico. Dopo il trionfo dei primi tre concerti, tra cui grandi nomi come Gianna Nannini e Dream Theater, si prepara a vivere altri momenti magici con artisti come Antonello Venditti, Stefano Bollani e Ben Harper. Un’occasione imperdibile per immergersi nella straordinaria fusione di arte, storia e musica. La magia continua, e tu non puoi perdertela!

La musica torna a riecheggiare tra le antiche pietre di Pompei con il festival BOP - Beats of Pompeii, che dopo i successi dei primi tre concerti (Gianna Nannini, Dream Theater e Jean-Michel Jarre) si appresta a vivere altri tre imperdibili appuntamenti. Protagonisti saranno Antonello Venditti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

