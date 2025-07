Blocco Euro 5 ok ma al divieto vengano affiancati interventi efficaci

Il rinvio del blocco Euro 5 di un anno rappresenta solo una temporanea tregua, non una soluzione definitiva. È essenziale che al divieto vengano affiancati interventi realmente efficaci per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute dei cittadini. Solo con azioni concrete e pianificate si potrà affrontare davvero il problema dell’inquinamento urbano, garantendo un futuro più sostenibile e vivibile per tutti.

Il rinvio di un anno del blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, deciso dal Governo, non può essere considerato una soluzione, ma solo un posticipo del problema. Confartigianato Imprese Padova esprime preoccupazione per una misura che, seppur limitata alle città con più di 100mila. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: blocco - euro - divieto - vengano

Blocco auto Euro 5 in Lombarda, cambia tutto? Salvini vuole fermarlo: cosa può succedere da ottobre - A partire dal 1° ottobre 2025, l'entrata in vigore del blocco delle auto Euro 5 in Lombardia potrebbe rivoluzionare il panorama della mobilità regionale.

Dal 1° ottobre 2025 è in programma il blocco delle auto diesel Euro 5 in quattro Regioni Ma la Lega è intervenuta, nonostante lo stop fosse stato deciso dal governo Meloni, per rinviarlo. Ecco come possono cambiare le cose: https://fanpa.ge/PoMCs Vai su Facebook

«Blocco Euro 5 ok, ma al divieto vengano affiancati interventi efficaci»; Torino – Slitta di un anno il blocco totale delle auto diesel Euro 5. Ecco cosa cambia; Diesel Euro 5, il blocco rinviato al 2026 (e solo nelle grandi città ): «Una scelta di buonsenso». Cosa cambia.

Stop auto diesel Euro 5: il blocco rinviato al 2026 - Con l'approvazione dell'emendamento della Lega al Dl Infrastrutture, le auto diesel Euro 5 potranno circolare per un altro anno. Si legge su dailynews24.it

Auto, blocco diesel Euro 5 dal 2026: nuove regole e dove si potrà ancora circolare - Il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5 previsto dall'Unione europea scatta dal primo ottobre 2026. Secondo msn.com