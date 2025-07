Uccisa dalla ruspa in spiaggia autista rimane in cella | la difesa si muove per la scarcerazione

Una tragedia sulla spiaggia di Pinarella scuote la comunità: Lerry Gnoli, l’autista coinvolto nel tragico investimento con la ruspa che ha causato la morte di Elisa Spadavecchia, rimane in carcere a Ravenna. La difesa si sta muovendo per ottenere la sua scarcerazione, ma al momento la situazione resta invariata. La vicenda solleva interrogativi sulla giustizia e sulle responsabilità in incidenti così drammatici, lasciando tutti in attesa di sviluppi futuri.

Rimane nel carcere di Ravenna Lerry Gnoli, il 54enne che lo scorso 24 maggio ha investito con la ruspa Elisa Spadavecchia, 66enne vicentina travolta e uccisa sulla spiaggia di Pinarella. Dopo l'interrogatorio di garanzia dei giorni scorsi, in cui Gnoli si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: uccisa - ruspa - spiaggia - rimane

Uccisa dalla ruspa, Lerry Gnoli ammette: “Ho preso cocaina, ma giorni prima” - Una tragedia che scuote Ravenna e riaccende il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti. Lerry Gnoli, 54 anni, ammette di aver fatto uso di cocaina giorni prima dell'incidente fatale.

È stato arrestato Lerry Gnoli, il 54enne che lo scorso 24 maggio ha investito e ucciso con una ruspa la molfettese Elisa Spadavecchia, di 66 anni, sulla spiaggia di Pinarella, a... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Uccisa dalla ruspa in spiaggia, autista rimane in cella: la difesa si muove per la scarcerazione; Travolta e uccisa in spiaggia: resta in carcere l’uomo alla guida della ruspa; Lerry Gnoli arrestato per aver travolto e ucciso Elisa Spadavecchia in spiaggia con una ruspa.

Travolta e uccisa in spiaggia: resta in carcere l’uomo alla guida della ruspa - Resta in carcere Lerry Gnoli, 54 anni, residente a Montaletto di Cervia, arrestato per la morte di Elisa Spadavecchia, la turista vicentina di 66 anni travolta e uccisa il 24 maggio scorso da una rusp ... Lo riporta ravennawebtv.it

Investita e uccisa da una ruspa in spiaggia: l’avvocato di Gnoli chiede gli arresti domiciliari - Udienza a porte chiuse nella mattinata di mercoledì per la morte di Elisa Spadavecchia, la donna, 66 anni, investita e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella lo scorso 24 maggio. Come scrive ravennawebtv.it