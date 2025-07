Dynamite 09.072025 Swerve distrugge tutto

misto di adrenalina e attesa, pronto a esplodere. In questa notte di pura energia, ogni mossa potrebbe cambiare le sorti del grande show: preparatevi a vivere emozioni intense e sorprese oltre ogni previsione!

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Curtis Culwell Center di Garland, Texas. Una puntata carica di tensione in vista di All In Texas, con il face-to-face finale tra Mercedes Moné e Toni Storm e un esplosivo main event a squadre che promette scintille. Lo show si apre con il video introduttivo, seguito dall’ingresso di Mercedes Moné per il confronto finale con Toni Storm prima del loro match titolato. Il ring è addobbato con un tappeto rosso e due sedie da regista. La CEO e campionessa TBS entra dicendo al Texas di salutare la loro CEO. Chiama la campionessa mondiale femminile AEW a confrontarsi faccia a faccia, ma sullo schermo appare invece la Storm. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net