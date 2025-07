Ucraina massiccio attacco russo su Kiev | il video delle esplosioni

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica con un violento attacco su Kiev, che ha scosso la capitale con esplosioni devastanti. Missili e droni hanno provocato incendi e vittime, lasciando migliaia di civili nel panico e costretti a cercare rifugio. Le immagini delle esplosioni e delle persone in fuga raccontano un’umanità in cerca di speranza e sicurezza in tempi così difficili. Un episodio che richiede attenzione e solidarietà internazionale.

La Russia ha colpito la capitale dell’Ucraina, Kiev, con un altro massiccio attacco missilistico e di droni nella notte, provocando incendi in alcune aree della cittĂ e uccidendo almeno 2 persone e ferendone 13. Migliaia di persone hanno trascorso la notte in una stazione della metropolitana nascondendosi dall'attacco russo. PiĂą di 1.000 persone, tra cui 70 bambini, sono stipate nella stazione della metropolitana del Politecnico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: il video delle esplosioni

