Il commissario Ue all'Economia, Dombrovskis, ha aperto alla possibilità che l’Italia possa uscire dalla procedura di deficit eccessivo, esplorando soluzioni che consentano un incremento delle spese per la difesa. Un passo strategico che potrebbe ridisegnare il rapporto tra austerità e investimento nazionale, favorendo una maggiore capacità di risposta alle sfide di sicurezza. L'Italia e l’Europa sono pronte a trovare un equilibrio che rafforzi la sovranità e la crescita nel rispetto degli obiettivi economici.

"Stiamo discutendo anche un'altra opzione con il governo italiano, cioè di uscire dalla procedura di deficit eccessivo e vedere come poter far funzionare questa clausola per l'Italia. Siamo in un colloquio costruttivo e troveremo soluzioni che permetteranno all'Italia di aumentare le spese per la difesa. Se l'Italia dovesse richiedere questa clausola andremo ad aggiustare gli obiettivi di deficit ". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis al programma Start di Sky Tg24 - riferisce una nota -, parlando della clausola di salvaguardia con deroghe al Patto di Stabilità per consentire spese nella difesa agli Stati.

