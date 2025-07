Cinema sotto le stelle nella corte del castello di Spezzano il film Il mio giardino persiano

Preparati a vivere una serata magica sotto il cielo stellato! Giovedì 10 luglio, nella suggestiva corte del castello di Spezzano, torna “Cinema sotto le stelle” con la proiezione di “Il mio giardino persiano”, un film coinvolgente che mescola romanticismo e dramma. Un’opportunità unica per immergersi in una storia intensa e emozionante, circondati dalla bellezza storica del castello. Non mancare, l’emozione ti aspetta proprio qui!

Giovedì 10 luglio torna “Cinema sotto le stelle” nella suggestiva corte del castello di Spezzano, con il film “Il mio giardino persiano”, una delle pellicole più amate del Festival di Berlino. Film romantico ma anche drammatico che racconta di una donna, vedova da una trentina d'anni, la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

CINEMA SOTTO LE STELLE ?FIORANO - "Cinema sotto le stelle" al castello di Spezzano Giovedì 10 luglio "Il mio giardino persiano" Giovedì 10 luglio 2025 torna "Cinema sotto le stelle" nella suggestiva corte del castello di Spezzano, con il film "Il mio giardin

