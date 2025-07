Più controlli alla stazione Linea 2 di Mergellina obiettivo sicurezza e meno evasione dei biglietti

Alla stazione di Mergellina, sulla linea 2 di Napoli, l'iniziativa "Alta Concentrazione" di Ferrovie dello Stato si fa promotrice di sicurezza e lotta all'evasione dei biglietti. Grazie all'impegno del personale FS Security, sono stati intensificati i controlli, garantendo maggior tutela per pendolari e operatori. Scopri come questa strategia contribuisce a rendere il viaggio più sicuro e regolare, favorendo un ambiente più affidabile per tutti i viaggiatori.

L'iniziativa "Alta Concentrazione" di Ferrovie dello Stato è partita in questi giorni alla stazione di Napoli-Mergellina: il personale FS Security ha operato numerosi controlli in stazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stazione - controlli - mergellina - linea

Controlli a tappeto in zona stazione: denunce per droga e irregolarità nelle attività commerciali - Nella serata del 14 maggio, i Carabinieri del NOR di Pisa, insieme alle Stazioni di Pisa e Migliarino Pisano e al NAS di Livorno, hanno attuato un'operazione di controllo a tappeto nelle zone limitrofe alla Stazione.

Napoli, via auto e moto dalla zona degli chalet di Mergellina: «Progetto per pedonalizzare l'area» «Abbiamo avviato un progetto tecnico per pedonalizzare l'area antistante gli chalet di Mergellina. Al fine di garantire sicurezza e maggiore viabilità in una zona d Vai su Facebook

Più controlli alla stazione Linea 2 di Mergellina, obiettivo sicurezza e meno evasione dei biglietti; FS Security, controlli nelle stazioni campane; Festa Scudetto: i provvedimenti per sicurezza e viabilità . Chiuse tutte le scuole della I Municipalità .

Più controlli alla stazione Linea 2 di Mergellina, obiettivo sicurezza e meno evasione dei biglietti - L'iniziativa "Alta Concentrazione" di Ferrovie dello Stato è partita in questi giorni alla stazione di Napoli- Riporta fanpage.it

Metro Linea 2 Napoli, la stazione Mergellina avrà un nuovo ingresso e ... - La stazione della metro Linea 2 di Mergellina in piazza Piedigrotta cambia look, con nuovi ascensori e ampie vetrate. Scrive fanpage.it