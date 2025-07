Torino scala la classifica mondiale dell’innovazione | il ruolo di Intesa Sanpaolo

Torino si distingue ancora una volta nel panorama globale dell’innovazione, scalando posizioni nella classifica mondiale grazie all’impegno di un ecosistema vibrante e in costante crescita. Il ruolo cruciale di Intesa Sanpaolo, insieme a iniziative locali e internazionali, sta contribuendo a far brillare questa città che sfida le tendenze europee. Scopriamo come Torino stia diventando un hub di eccellenza tecnologica e imprenditoriale, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

L' ecosistema innovativo di Torino continua a crescere, in controtendenza rispetto ad altre città europee. È quanto emerge dall'ultimo Global startup ecosystem report 2025 realizzato da Startup Genome, la principale organizzazione a livello mondiale nello sviluppo di ecosistemi di innovazione, partner di governi e imprese in oltre 60 Paesi. Il rapporto, giunto alla sua 13esima edizione, analizza 5 milioni di aziende innovative e oltre 350 ecosistemi a livello mondiale, offrendo una panoramica completa su startup, tendenze e tecnologie. Anche quest'anno, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Startup Genome hanno collaborato per analizzare e valorizzare l'ecosistema imprenditoriale di Torino nel report.

