Dirigenti Scolastici Fasce di complessità | ecco il prospetto ufficiale

Il nuovo sistema di classificazione delle istituzioni scolastiche in fasce di complessità, ufficializzato dal Ministero, rappresenta un cambiamento importante per i dirigenti scolastici. Questa suddivisione, che influisce sulla retribuzione e sulle responsabilità, mira a riconoscere il livello di difficoltà delle diverse realtà educative. Scopriamo insieme le categorie e cosa comportano, per comprendere appieno le implicazioni di questo innovativo prospetto ufficiale.

Pubblicate le fasce di complessità – Il Ministero ha ufficializzato la classificazione delle istituzioni scolastiche in base alla loro complessità. Questo sistema, che incide sulla retribuzione dei dirigenti scolastici, è stato definito tramite un apposito decreto e una nota di trasmissione con i relativi prospetti. Il nuovo sistema di classificazione Il Ministero dell’Istruzione e del . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: complessità - dirigenti - scolastici - fasce

Mobilità dirigenti scolastici: proroga domande al 3 luglio. NOTA e Decreto FASCE di complessità - Se sei un dirigente scolastico interessato alla mobilità per l’anno 2025/2026, questa è una notizia importante: il Ministero dell’Istruzione ha prorogato al 3 luglio i termini per presentare le domande.

Dirigenti scolastici, reso noto dal Ministero il prospetto delle fasce di #complessità delle istituzioni scolastiche per il 2025/26http://tiny.cc/yjmo001 Vai su X

Ecco il nuovo decreto ministeriale sulle fasce di complessità per l'a.s. 2025/26. La classifica influenzerà la retribuzione dei Dirigenti Scolastici Vai su Facebook

Dirigenti scolastici, fasce di complessità scuole 2025/26: ecco il file con il dettaglio dei punteggi attribuiti; Dirigenti scolastici, reso noto dal Ministero il prospetto delle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche; SISTEMA DI VALUTAZIONE - CIN 24 /25 - FASCE DI COMPLESSITA’. LA STORIA NON SI CANCELLA.