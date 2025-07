Credito al consumo al via i pagamenti per le prime 480 istanze accolte | saranno erogati 1,2 milioni

Oggi segna un passo importante per tanti cittadini: i pagamenti delle prime 480 istanze di credito al consumo sono ufficialmente in corso, con un totale di 12 milioni di euro pronti a essere erogati. Questa iniziativa, promossa dalla Regione e gestita da Irfis, mira a alleviare il peso degli interessi sui prestiti, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà . Un'opportunità da non perdere per ripartire con più serenità .

Partiranno oggi i mandati di pagamento per i cittadini che hanno presentato domanda entro il 18 giugno per accedere alla misura sul credito al consumo promossa dalla Regione e attuata tramite Irfis. Il contributo a fondo perduto, pensato per alleggerire il peso degli interessi sui prestiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

