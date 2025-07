Il surreale video dei talebani che invitano gli americani a visitare il loro Paese | Venite in Afghanistan

Un video sorprendente e surreale sta facendo il giro dei social, mostrando i talebani invitare gli americani a visitare l’Afghanistan. Con un tono apparentemente amichevole, il messaggio suggerisce di scoprire le bellezze del paese come turisti, dopo averlo “liberato” dai loro protagonisti. Ma ciò che si nasconde dietro questa immagine è un paradosso inquietante, che lascia molti con più domande che risposte.

Sta circolando sui canali social vicini ai talebani un video surreale, in cui si invita apertamente i cittadini statunitensi a visitare l'Afghanistan come turisti. " Dopo aver liberato il nostro Paese da voi, ora vi invitiamo a visitarlo come turisti o ospiti", si sente dire nel filmato, della durata di 50 secondi. Il video si apre con un'immagine decisamente disturbante: uomini armati alle spalle di alcuni ostaggi con il volto coperto. Tuttavia, la scena prende subito una piega grottesca, quasi comica. Uno degli ostaggi, a cui viene scoperto il volto, sorride, alza il pollice e pronuncia la frase: "Benvenuti in Afghanistan".

