Turisti in crescita del 35% a Cortona in Valdichiana | i dati

I turisti stanno riscoprendo la bellezza di Cortona, in Valdichiana, con un sorprendente aumento del 35% rispetto al 2019 e un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Questi dati, raccolti dal rapporto Irpet sul primo trimestre 2024, testimoniano una crescita costante e un rinnovato interesse verso questa affascinante destinazione. La Valdichiana Areti­na si conferma così come una delle mete più amate e in forte espansione in Toscana, attirando visitatori da tutto il mondo.

