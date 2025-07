Muore a 25 anni nell’incidente | chi era Davide Bertolini il calciatore tornato in campo dopo la malattia

Una tragedia sconvolge il mondo dello sport e della comunità di Pontremoli: Davide Bertolini, giovane promessa del calcio, ha perso la vita a soli 25 anni in un incidente sull’A12. Tornato in campo dopo aver superato una grave malattia, Davide stava vivendo un momento di rinascita tra passione, lavoro e affetti. La sua storia è un esempio di coraggio e speranza che continuerà a ispirare molti. Continua a leggere.

Davide Bertolini, 25enne di Pontremoli, è morto in un incidente sull’A12, in provincia di Livorno. Promessa del calcio locale, aveva da poco ripreso a giocare dopo una malattia. Lavorava in un’impresa di telefonia e viveva un periodo felice tra lavoro, sport e amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Toscana si stringe nel dolore per la scomparsa del giovane 25enne Davide Bertolini di Pontremoli, avvenuta oggi in un tragico incidente stradale. Un giovane pieno di entusiasmo, sempre positivo, legato alla sua comunità, appassionato di calcio e della vit Vai su Facebook

